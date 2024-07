Niedawno pisaliśmy o tym, że Bartosz Węglarczyk i Magdalena Ogórek zamieszkali razem. Wygląda na to, że związek Magdaleny i Bartosza jest bardzo poważny, a Węglarczyk nie może znieść jakiekolwiek krytyki ukochanej. I są na to dowody. Wdał się w dyskusję z innym dziennikarzem, który naśmiewał się z Ogórek. Zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie!

Bartosz Węglarczyk broni Magdalenę Ogórek

O co poszło? A o wpis na Twitterze wydawcy "Wstajesz i Wiesz" Marcina Leśkiewicza, który zacytował wypowiedzi Ogórek:

M.Ogórek w Poranku @ tvn24 : to ja przetarłam drogę kobietom w polskiej polityce, biel mojej sukienki stała się symbolem władzy. # zaorane. - czytamy na jego Twitterze.

Bartosz Węglarczyk się zdenerwował:

Zrobiłeś coś chamskiego.

Jak wyglądała cała dyskusja? jeszcze bardziej emocjonalnie.

To się nazywa oddanie. A jeszcze niedawno niespodzianką dla wszystkich było to, że była kandydatka na prezydenta i dziennikarz razem pokazują się na salonach. Kiedy Magdalena i Bartosz przyszli razem na 10-lecie "Dzień dobry TVN" fotoreporterzy porzucili wszystkie gwiazdy i przez 15 minut szli za nimi, robiąc zdjęcia. Waszym zdaniem to dobrana para?

Bartosz Węglarczyk i Magdalena Ogórek