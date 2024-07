Dziś wieczorem przyznano najważniejsze nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej i Teatralnej - BAFTY. Pierwsze rozdanie nagród miało miejsce ponad 60 lat temu, a dokładnie w 1948 roku.

Reklama

W tym roku najwięcej nagród trafiło do twórców "Grawitacji". Film od początku był faworytem zgarniając aż 11 nominacji.

Poniżej pełna lista zwycięzców.

FILM ROKU: "Zniewolony. 12 Years A Slave"

BRYTYJSKI FILM: "Grawitacja"

WYBITNY DEBIUT BRYTYJSKIEGO SCENARZYSTY, REŻYSERA LUB PRODUCENTA: Kieran Evans (reżyser/scenarzysta)

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: "Wielkie piękno"

DOKUMENT: "Scena zbrodni"

ANIMACJA: "Kraina lodu"

REŻYSERIA: Alfonso Cuaron - "Grawitacja"

SCENARIUSZ ORYGINALNY: Eric Warren Singer, David O. Russell - "American Hustle"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY: Steve Coogan, Jeff Pope - "Tajemnica Filomeny"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA: Chiwetel Ejiofor - "Zniewolony. 12 Years A Slave"

GŁÓWNA ROLA KOBIECA: Cate Blanchett - "Blue Jasmine"

DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA: Barkhad Abdi - "Kapitan Phillips"

DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA: Jennifer Lawrence - "American Hustle"

MUZYKA: "Grawitacja"

ZDJĘCIA: "Grawitacja"

MONTAŻ: "Wyścig"

SCENOGRAFIA: "Wielki Gatsby"

KOSTIUMY: "Wielki Gatsby"

CHARAKTERYZACJA I FRYZURY: "American Hustle"

DŹWIĘK: "Grawitacja"

EFEKTY SPECJALNE: "Grawitacja"

BRYTYJSKA KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA: "Sleeping With The Fishes"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: "Room 8"

NAGRODA DLA WSCHODZĄCEJ GWIAZDY: Will Poulter

Gratulujemy!

Zobacz także

Reklama

Oscary 2013: Gwiazdy na czerwonym dywanie: