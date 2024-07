Alicja Bachleda-Curuś to przede wszystkim aktorka. Mało kto pamięta, ale ta polska gwiazda w Hollywood dawno temu próbowała także zaistnieć jako wokalistka. Nawet wydała dwie płyty. Kariera filmowa, później związek z Colinem Farrellem przyćmiły jej muzyczne plany i materiał nagrany na trzecią płytę został anulowany.



Teraz jest okazja na powrót do muzycznego świata. Alicja została właśnie zaproszona do akcji "Zimą stop bosym stopom", której pomysłodawcą jest Olivier Janiak.



Gwiazda ma zaśpiewać piosenkę. Stylistyka utworu nie jest jeszcze znana, ale jej udział jest już potwierdzony.



Myślicie, że Alicja wykorzysta szansę powrotu na rynek muzyczny?



