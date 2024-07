Małgorzata Rozenek przygotowuje się właśnie do kolejnych świąt Bożego Narodzenia. Gwiazda spędza je z rodzicami, którzy są bardzo tradycyjni - szczególnie ojciec Rozenek. Niedawno Małgorzata w jednym z wywiadów opowiedziała jak wygląda wigilia w jej domu i świąteczny okres spędzany z synami i ich dziadkami. Przypomnijmy: Na wigilijnym stole Rozenek jest prawie pusto

To będą pierwsze święta dla Rozenek po rozwodzie z mężem, który mimo to ma być obecny przy wigilijnym stole. Zabraknie natomiast innej ważnej w życiu Małgorzaty osoby - jej ukochanej babci. Jak informuje tygodnik "Na Żywo", kobieta zmarła i fakt ten bardzo wstrząsnął gwiazdą. To właśnie babcia i mama były jej inspiracjami i pomogły zdobyć doświadczenie, które potem zaprocentowało w karierze "Perfekcyjnej Pani Domu".

Babcia zmarła. To było straszne. Jacek oczywiście był na pogrzebie, nie wyobrażam sobie, aby było inaczej - wyznała w rozmowie z "Na Żywo" Rozenek.

Szczęśliwie Małgorzata Rozenek ma u boku bliskich, którzy pomogą jej ukoić ból po stracie.

