Czy intymne nagrania gwiazd przekleństwem Hollywood? I tak i nie.

Dla gwiazdek takich jak Kim Kardashian to szansa na wypromowanie się. Ale dla kogoś takiego jak Ashton Kutcher, który jest w związku z Demi Moore może oznaczać poważne kłopoty. Powodem całego zamieszania jest Britney Jones z którą Ashton miał podobno romans. 21- letnia Amerykanka dysponuje nagraniem na którym widać ich wspólne gorące igraszki. W sieci już pojawiła się zapowiedź tej ostrej seks taśmy.

Ciekawe, co na na to wszystko Demi? Myślicie, że odbije się to jego karierze, czy tylko podsyci jego wizerunek?

My mamy radę dla celebrytów wciąż borykających się z podobnymi problemami. Jeśli już zdradzać, to nie pod okiem kamery.