W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony 10" z programu odeszły aż dwie kandydatki. U Darka to Marysia sama podjęła decyzję o powrocie do domu, a tymczasem u Artura to rolnik podziękował Blance, która nie była zaskoczona takim obrotem spraw. Tymczasem internauci sugerują, że to jeszcze nie koniec historii tej dwójki. Blanka i Artur będą razem? Pojawiły się zaskakujące spekulacje...

"Rolnik szuka żony 10": Blanka jeszcze pojawi się u Artura?

10. sezon programu "Rolnik szuka żony" dostarcza widzom ogromnych emocji nie tylko za sprawą afer u Waldemara i Anny, ale również Artura, który od początku nie ukrywa, że ma aż dwie faworytki. Rolnik właśnie podziękował Blance za pobyt w swoim gospodarstwie, a tymczasem internauci sugerują, że jeszcze nic nie jest przesądzone i ta dwójka nadal może być razem. Jesteście skłonni w to uwierzyć?

Coś myślę, że ona jeszcze wróci

Też mi się tak wydaje, że chyba Artur pożałuje tej decyzji

Blaniaaa wróć - spekulują internauci.

Co więcej, internauci piszą też wprost, że Artur nie do końca jest fair wobec swoich kandydatek. Z jednej strony zapewnia Sarę, że jest jego faworytką, a z drugiej decyduje się na czułości wobec Oli.

Tu jej podziękował? Tej czarnej, że jest na nią zdecydowany, A z Olka miziu miziu było....

Sądzicie, że Artur ostatecznie znajdzie miłość w programie? Powrót do Blanki wydaje się możliwy? W końcu kandydatka rolnika ostatnio nie ukrywała, że jest zakochana.

