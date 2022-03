Córka Artura Żmijewskiego pokazała partnerkę! W telewizji wyremontowały swoją sypialnię

Artur Żmijewski jest ojcem trojga dzieci: Wiktora, Karola i najstarszej Ewy. Z trójki dzieci aktora to właśnie Ewa wybrała drogę artystyczną, synowie Artura zdecydowanie unikają rozgłosu i blasku fleszy. Jeszcze niedawno Artur Żmijewski martwił się o pierworodną, ponieważ na co dzień, Ewa uczyła się w Stanach w Los Angeles College of Music, a potem w California Institute of the Arts więc dzieliły ich tysiące kilometrów. Jednak wybór szkoły za granicą okazał się być strzałem w dziesiątkę, to właśnie tam Ewa poznała swoją przyjaciółkę Shandy, z którą założyła muzyczny duet. 8 marca dziewczyny wydały odważną piosenkę komentującą najważniejsze wydarzenia w kraju. Ojciec Ewy jest z dokonań swojej córki bardzo dumny. Córka Artura Żmijewskiego poszła w ślady ojca? Ewa Żmijewska od najmłodszych lat towarzyszyła tacie na ściankach. Od małego wiedziała, że chce zostać artystką. Jednak nie poszła tak jak tata w aktorstwo, a zajęła się muzyką. Dzięki wsparciu i zaufaniu rodziców mogła uczyć się za granicą, a teraz możemy podziwiać jej umiejętności. Ewa Żmijewska i Shandrelice Casper, z którą tworzy duet, poznały się w Los Angeles. W 2018 roku ukazał się ich pierwszy singiel, a rok później płyta. Na krążku znalazł się utwór "Czasem", którego producentem jest Artur Żmijewski. Jestem z niej bardzo dumny. Całym sercem razem z żoną ją wspieramy. To jej decyzja, jej życie. Wiem, że trudno jest wchodzić w dorosłe życie i realizować swoje marzenia. Trzymam za nią mocno kciuki - mówił wówczas Artur Żmijewski w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" Ewa konsekwentnie podąża za marzeniami. Jej ostatni utwór "Tacy sami", który stworzyła z Shandrelice Casper opowiada...