Antoni Pawlicki nie radzi sobie z zazdrością? Według doniesień "Faktu", aktor nie może ponoć znieść widoku ukochanej całującej się na planie z innymi mężczyznami. Tabloid twierdzi, że Pawlicki "jest koszmarnie" zazdrosny o swoją ukochaną. Zwłaszcza o sceny z filmu "Planeta singli", w którym Więdłocha zagrała u boku Macieja Stuhra.

Jest aktorem i rozumie, że ten zawód taki po prostu jest, ale nic nie może poradzić na to, że widok Agnieszki całującej się z innym facetem mocno go denerwuje. Jest strasznym zazdrośnikiem. Sam zakochał się w Agnieszce na planie „Czasu honoru", gdzie ich bohaterowie mieli romans. To grząski grunt. Aga z kolei nie widzi problemu i ma nadzieję, że to tylko podgrzeje atmosferę w ich związku - stwierdził informator Faktu.

Nie do końca wierzymy w te rewelacje, chociaż z drugiej strony nie od dzisiaj wiadomo, że "nie ma miłości bez zazdrości" ;). Przypomnijmy, że Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki poznali się na planie serialu "Czas honoru" i to właśnie wtedy po raz pierwszy zaiskrzyło między aktorami. I chociaż po zakończeniu zdjęć, każde z nich rozpoczęło życie u boku innych partnerów, to w minione wakacje dali sobie jeszcze jedną szansę. Od jakiegoś czasu mówi się, że para wkrótce się zaręczy!

