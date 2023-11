Mogłoby się wydawać, że Antoni Królikowski odzyskał ostatnio balans i równowagę w życiu prywatnym - u boku prawniczki Izabeli wydawał się być naprawdę spełniony i szczęśliwy. Aktor nadal toczy walkę na drodze sądowej z byłą partnerką, Joanną Opozdą, a teraz okazuje się, że w związku tym jego spokój na co dzień jest mocno zachwiany...

Sprawa rozstania Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy, a także sądowe batalie dotyczące alimentów na rzecz ich syna, Vincenta, odbiły się szerokim echem w mediach. Choć w ostatnim czasie wydawało się, że aktor odnalazł stabilizację w nowym związku, teraz pojawiają się doniesienia o problemach dotyczących między innymi relacji z Izabelą. Mimo to, Antoni Królikowski i i jego ukochana starają się znaleźć w zaistniałej sytuacji pozytywy.

Antek i Izabela mają teraz trudny i pracowity czas, gdyż Antoni aby spłacić długi wobec Opozdy (Joanny Opozdy - przyp. red.) i syna, co nie jest proste przy zasądzonej kwocie 10 tys. miesięcznie. Choć mają teraz dla siebie mniej czasu, to jednak zmiana otoczenia bardzo im służy.

Niestety, według osoby z otoczenia Antoniego Królikowskiego i Izabeli, napięta sytuacja dotycząca alimentów zarządzonych przez sąd, które aktor ma płacić, nie wpływa dobrze na jego samopoczucie. W kwestii płacenia alimentów przez Antoniego Królikowskiego wypowiedziała się ostatnio nawet Ewa Minge.

Widzę, jak to na nich wpływa. Wciąż są atakowani, a sami nie chcą oczerniać Joanny (Opozdy - przyp. red). W końcu to matka Vincenta, który za kilka lat będzie to wszystko czytał. Antek stara się załatwić wszystko w sądzie, zrobił wyjątek, gdy Aśka zarzuciła mu, że nigdy nie płacił dobrowolnie na dziecko, co oczywiście nie jest prawdą.

- dodaje źródło ''Shownews''.