W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć uśmiechniętego Antoniego Królikowskiego z nową partnerką. Aktor nie ukrywa już Izabeli i pokazuje twarz swojej wybranki, dla której porzucił Joannę Opozdę. Jednak atmosferę wokół gwiazdora trudno nazwać spokojną. W komentarzach pod jego wpisami wciąż pojawiają się bardzo krytyczne słowa, artysta nadal walczy o opiekę nad synem, a ostatnio do sądu miał dodatkowo trafić akt oskarżenia w jego sprawie. Ojciec małego Vincenta opublikował na Instagramie wymowne nagranie z Izabelą. To jego komentarz do całej sytuacji?

Antoni Królikowski pokazał wideo z randki z Izabelą

Niedawno dowiedzieliśmy się, że do sądu miał trafić akt oskarżenia w sprawie Antoniego Królikowskiego. Warto przypomnieć, że aktor miał zostać zatrzymany podczas kontroli drogowej w lutym br. Testy miały wykazać obecność środków odurzających. To może być dopiero początek problemów aktora. Z doniesień mediów wynika też, że Joanna Opozda chce ograniczyć jego prawo do opieki nad synem.

Co na to Antoni Królikowski? Wygląda na to, że gwiazdor robi dobrą minę do złej gry. Artysta ostatnio opublikował nagranie z randki z Izabelą. Para wybrała się na przejażdżkę rowerową. Najwyraźniej humory dopisywały zakochanym, ponieważ oboje chętnie uśmiechali się do kamery. Aktor dodał do wideo piosenkę o tytule "Trouble" (pol. "Kłopoty").

Jeśli szukasz kłopotów

Trafiłeś do odpowiedniego miejsca

Jeśli szukasz kłopotów

Po prostu spójrz na moją twarz — śpiewa Elvis.

Instagram @antek.krolikowski

Jak na razie aktor nie odniósł się do zamieszania wokół niego. Nie skomentował informacji na temat problemów z prawem ani doniesień o krokach, jakie Joanna Opozda miała podjąć w sprawie praw rodzicielskich. Gwiazdor za to coraz częściej pokazuje się z nową partnerką. Niedawno Antoni Królikowski z Izabelą zostali przyłapani przez paparazzi. Myślicie, że gwiazdor rzeczywiście nie przejmuje się trwającą burzą?

