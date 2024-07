Antek Królikowski i Katarzyna Sawczuk rozstali się? Wydawać by się mogło, że młody i przystojny aktor w końcu się ustatkował, a aktorka jest jego wielką miłością. Całkiem niedawno para była nawet razem na wakacjach. Niestety, podobno tuż po ich zakończeniu, Kasia Sawczuk wyprowadziła się od Antka Królikowskiego. To dla gwiazdora musi być cios prosto w serce! W końcu to dla ukochanej zmienił się o 180 stopni. Zamiast imprezować z kolegami, wolał spędzać wieczory z Sawczuk. Najwyraźniej nie wszystko układało się tak idealne.

Jak podaje "Twoje Imperium" wokalistka i aktorka wyprowadziła się od Antka Królikowskiego pod jego nieobecność i zabrała wszystkie swoje rzeczy. Ostatecznie dziewczyna zamieszkała u koleżanki:

Kasia nosiła się z tym zamiarem od kilku tygodni - zdradził informator tygodnika.

Dziennikarze próbowali skontaktować się także z Antkiem Królikowskim. Niestety, aktor nie chciał skomentować tej sytuacji i zdjęć, które pojawiały się w "Twoim Imperium". Widać na nich, jak Kasia Sawczuk pakuje swoje rzeczy i ogromne torby do samochodu w czasie wyprowadzki.

Czy Waszym zdaniem Kasia i Antek tworzyli udaną parę?

Kasia Sawczuk i Antek Królikowski rozstali się!

Kasia Sawczuk wyprowadziła się od Antka Królikowskiego

