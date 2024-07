Anna Wendzikowska jest jedną z najczęściej podróżujących polskich celebrytek - bardzo często z racji swojej pracy i wywiadów z zagranicznymi gwiazdami. Ostatnio odwiedziła naszych zachodnich sąsiadów. Przypomnijmy: Tak Wendzikowska lansuje się w Berlinie

W końcu jednak Anna postanowiła odpocząć i wyjechała na krótkie wakacje do Turcji. Nie poleciała tam jednak sama. Wendzikowskiej towarzyszył jej przystojny facet, z którym chętnie robiła sobie mnóstwo pamiątkowych zdjęć, umieszczając je potem na Instagramie.

Dziennikarka rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale wiadomo, że ze swoim facetem jest już w związku od 4 lat. W ostatnim wywiadzie przyznała też, że coraz częściej myśli o macierzyństwie.

Brak dziecka nie jest dotkliwy w takim sensie, że nigdy nie byłam kobietą, dla której celem życiowym, nadrzędnym, było założenie rodziny. Ale to jest już ten moment, że o tym myślę, że już bym chciała, że gdyby się zdarzyło to bym się cieszyła. Ale jeśli się tak zdarzy, że nie będę miała dzieci to też nie będzie dla mnie życiowa tragedia - wyznała w programie "Najsztub słucha".