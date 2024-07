Anna Przybylska, aktorka i od 8 lat również ambasadorka marki makijażowej ASTOR, świętowała w weekend 60 urodziny ASTORa. Ania spotkała się ze swoimi fanami w drogerii Rossmann w łódzkiej Manufakturze.

Reklama

Gwiazda odpowiadała na pytania dotyczące makijażu, ale też chętnie dzieliła się informacjami o planach filmowych, ulubionych formach spędzania wolnego czasu oraz filmach, które ostatnio widziała w kinie.

Podczas spotkania aktorka zaśpiewała „Sto lat”, rozdawała autografy i chętnie fotografowała się z fanami. Anna Przybylska, jak przystało na ambasadorkę marki makijażowej, przyjechała na spotkanie w pięknym kolorowym makijażu, który został wykonany przy użyciu następujących kosmetyków:



podkład Skin Match, odcień 200, ASTOR

puder Skin Match, ASTOR

tusz do rzęs Big&Beautiful Boom, czarny, ASTOR

kredka do oczu EyeArtist, czarna, ASTOR

róż, Duo Pure Color Perfect Blush nr 005, ASTOR

szminka Soft Sensation, odcień 260, kolekcja 60 lat ASTOR

cienie do powiek, EyeArtist palette, 630 i 250, kolekcja 60 lat ASTOR



Ania miała na sobie top z najnowszej kolekcji Marni dla H&M oraz spodnie i botki pochodzące z kolekcji Simple. Wyglądała jak zawsze znakomicie. Poniżej pełna galeria zdjęć z wydarzenia.

Reklama

kj