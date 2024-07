Wczoraj odbyła się premiera nowego teledusku Beaty Bibi Fesser do piosenki "The Rainbow Love". Na małym evencie zjawiła się Anna Oberc. Aktorka znana z seriali, tj. "Na Wspólnej" i "Samo Życie" postawiła na fajną, jesienną stylizację. Rurki, proste buty na obcasie, a do tego kilka modnych dodatków. Karmelowy płaszcz, bluzka z siateczką i wełniana czapka.

Reklama

Zaś Candy Girl zaliczyła wpadkę. Piosenkarka, która zazwyczaj potrafi się ubrać, tym razem przesadziła ze wszystkim. Spódnica w gwiazdki, do tego high topy, bluza z nadrukiem i masywny naszyjnik w neonowych kolorach. Cały look uratowałyby szare ciuchy, ale bez ozdobników. Wtedy naszyjnik byłby fajnym dodatkiem, ale nie bezsensowną ozdóbką.

Przeczytajcie więcej o stylu Candy Girl

Reklama

Klaudia Halejcio wyglądała świetnie. Tunika - dzwonek, skórzane rurki, dopasowane botki i złoty łańcuch. A na dodatek malinowe usta. Dla nas bomba!

Zobaczcie więcej zdjęć celebrytek z tego spotkania: