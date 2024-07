Od kilku tygodni media papierowe, jak i internet żyją drugą ciążą Anny Muchy. Aktorka na temat swojego obecnego stanu nie mówi za wiele. Gwiazda do momentu porodu nie chce również wiedzieć, czy Stefania będzie miała siostrę czy brata. Zobacz: Syn czy córka? Kiedy poznamy płeć dziecka Muchy?

Magazyn "Viva!" w swoim ostatnim numerze namówił Muchę na zwierzenia. Już na samym początku rozmowy gwiazda zdradziła, dlaczego nie chce tym razem rozmawiać na temat ciąży.

- Ja i mój brzuch chodzimy razem po ulicy. To jest nasza sprawa. I nie wciągnę go, nigdzie nie zostawię, choć z głową czasem mi się to zdarza - odpowiada Ania.