Druga ciąża Anny Muchy co prawda nie była tak wielkim zaskoczeniem jak pierwsza, ale dla mediów to ostatnio temat nr 1. Jednym z kluczowych pytań jest to o płeć dziecka. Czy Stefania będzie miała brata czy siostrę? Magazyn "Flesz" dowiedział się, że aktorka... nie zdradzi informacji na ten temat, ponieważ sama chce mieć niespodziankę.

"Flesz" twierdzi, że Mucha kompletuje już wyprawkę dla dziecka. Pytanie tylko w jakich kolorach kupuje poszczególne jej elementy? Czyżby dobierała wszystko intuicyjnie?

Pierwsze zdjęcia ciężarnej Anny Muchy: