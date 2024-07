Anna Mucha w kampanii Oriflame

Dziś rano podaliśmy informację, że Anna Mucha została polską ambasadorką Oriflame (zobacz). Aktorka swoją twarzą będzie sygnowała nowy zapach marki o nazwie "Power Woman" i tuszu do kresek. Gwiazda wystąpiła oczywiście w sesji zdjęciowej promującej nowości od giganta kosmetycznego.

– Bardzo się cieszę na współpracę z marką Oriflame. Cenię Oriflame nie tylko za dobrej jakości produkty, których używam już od kilku lat, ale także ze względu na szansę, jaką firma daje milionom kobiet na świecie w realizowaniu się zawodowo i spełnianiu swoich marzeń i aspiracji. Możliwość dążenia do niezależności i styl pracy, polegający w dużej mierze na spotkaniach z ludźmi i rozmowach o wspólnych pasjach, odpowiadają mi najbardziej. Jestem zwolenniczką brania odpowiedzialności za swój los we własne ręce, a bycie Power Woman – jak brzmi nazwa nowego zapachu Oriflame, który będę miała przyjemność promować – oznacza dla mnie przede wszystkim odwagę w realizowaniu siebie, odwagę mówienia tego, co się myśli, wyrażania swoich emocji i życia w zgodzie z własną naturą – powiedziała aktorka.