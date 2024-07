Podobno dziecko wywraca życie wielu kobiet do góry nogami. Szczególnie, gdy młoda mama jest bardzo aktywna zawodowo. Coś na ten temat wie Anna Mucha, która jest mama 2,5-letniej Stefanii, a już zimą przywita na świecie swoją drugą pociechę. Zobacz: Mucha pierwszy raz o drugiej ciąży: To jest stan nieprzewidywalny

W najnowszej "Gali" aktorka opowiedziała, jak na jej życie wpłynęło pojawienie się dziewczynki. Okazuje się, że gwiazda znakomicie łączy wszystkie obowiązki zawodowe, nie zaniedbując przy tym dziecka.

- Na pewno stałam się bardziej empatyczna i wrażliwa na potrzeby mniejszych ludzi. Może też częściej się uśmiecham. Bo jak się nie uśmiechać, gdy na Nią patrzę i gdy się budzę obok Niej? Tym chętniej wracam do domu. Wciąż wzajemnie się siebie uczymy. Mam szacunek do tego małego człowieka, ale nie jestem z gatunku matek, które wszystko muszą podporządkować dziecku. Staram się znaleźć czas pomiędzy Stefanią, pracą a domem. Jak długo będzie mi się to udawało, tak długo będę z tego korzystała. Chciałabym, by moje dziecko było szczęśliwe... - powiedziała Mucha w rozmowie z dwutygodnikiem.