Anna Mucha przez niemal dwa miesiące cieszyła się urlopem macierzyńskim. Na początku marca jednak postanowiła wrócić do pracy - najpierw pojawiła się na konferencji prasowej Oriflame, potem wyjechała do Francji, gdzie wzięła udział w sesji zdjęciowej do najnowszej kampanii Mercedesa, którego jest ambasadorką. Przypomnijmy: Mucha przerwała urlop macierzyński. Miała ważny powód

Aktorka wykorzystała wyjazd od słonecznej Marsylii i oprócz zobowiązań zawodowych, pozwoliła też sobie na krótki wypoczynek. Nic dziwnego, bo towarzyszyły jej ukochany Marcel Sora i dwójka pociech. Mucha opublikowała właśnie na swoim blogu kilka zdjęć z wyjazdu, bo jak sama przyznaje, miło jest go powspominać, gdy pogoda w Polsce nie dopisuje. Ciężko się nie zgodzić - patrząc na fotki gwiazdy od razu robi się cieplej!

Tak Anna Mucha bawiła się w Marsylii: