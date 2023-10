Dobra passa w życiu prywatnym Roberta Lewandowskiego trwa w najlepsze. W tym zawodowym - ciut mniej, internauci i kibice wciąż bowiem pamiętają m.in. o przegranym meczu polskiej reprezentacji z Mołdawią i wypominają mu go w komentarzach. Tymczasem piłkarz zdaje się nie przejmować ostrymi komentarzami i złośliwościami - tak odpoczywa we Włoszech.

Lewandowski na wakacjach prezentuje stylowe ubrania

Robert i Anna Lewandowscy od kilku dni są we Włoszech wraz z całą rodziną - to właśnie w Toskanii odbyło się ich "drugie wesele", hucznie relacjonowane w mediach społecznościowych nie tylko przez samych zainteresowanych, ale również gości (wśród nich m.in. Paulina Krupińska, Marina i Wojciech Szczęśni). Furorę w sieci robią filmiki z pierwszego tańca Lewandowskich czy nagranie, na którym Robert rapuje razem z Quebonafide. Lewandowscy po odnowieniu przysięgi małżeńskiej przedłużyli swój pobyt za granicą i korzystają za lata. Dla sportowca to okazja nie tylko, by odpocząć, ale i wskoczyć w luźne ubrania, które reklamuje na swoim Instagramie. To nie do końca podoba się niektórym internautom, którzy wciąż wracają do przegranego meczu Polski z Mołdawią, twierdząc, że to jedna z największych kompromitacji polskiej reprezentacji.

Pidżama w kolorze "mołdawski brąz"

To jest trochę nie na miejscu reprezentacja się sypie a 9 robi sobie sesje zdjęciową, jak gdyby nigdy nic .

Żebyś Ty tak pięknie gole strzelał dla reprezentacji jak te piżamy reklamujesz Robuś

Fajna piżama Robert, idealna na rewanżowy mecz z Mołdawią ???? - grzmią kibice pod jednym z nagrań Lewego.

Najnowsza fotka Roberta Lewandowskiego w białych szortach kąpielowych także wzbudza mieszane uczucia internautów. Oczywiście część chwali sportowca za sylwetkę, inni życzą zasłużonego odpoczynku:

Ładny kaloryfer to trzeba przyznać ????

Każdy zasługuje na chwile wytchnienia, także Robert! Miłego!

Inni nie odpuszczali!

Kiedyś był pan piłkarz a dziś jest pan Mem ????????‍♂️???? Mięśnie napięte,-Mołdawio bój się????

Co o tym sądzicie?

Robert Lewandowski na wakacjach stawia na luz! Lubicie oglądać jego relacje z urlopu? A może nie powinien się chwalić takimi fotkami?

