Anna Lewandowska dostała nową pracę! Na swoim profilu na Instagaramie trenerka pochwaliła się, że została jednym z ekspertów w piśmie poświęconym zdrowemu stylowi życia. Bez wątpienia żona Roberta Lewandowskiego sprawdzi się w tej roli, bo doświadczenia w temacie sportu i zdrowego odżywiania ma bardzo dużo. My jednak zastanawiamy się nad tym, kiedy ona znajdzie na to wszystko czas. Przypomnijmy, że Anna Lewandowska systematycznie pisze bloga, na którego sama robi sesje zdjęciowe, prowadzi dystrybucję zdrowej żywności i produktów do użytku codziennego, bierze udział w różnego rodzaju warsztatach zarówno w Polsce, jak i za granicą, a dodatkowo rozpisuje diety dla sportowców.

Jak widać trenerka ma mnóstwo obowiązków, a jakby tego było mało, w międzyczasie pisze książki i organizuje treningi dla swoich fanów. Wielbiciele Ani są bardzo zadowoleni, że będą mogli poczytać ciekawostki od trenerki i na Instagramie nie brakuje pozytywnych komentarzy pod wpisem Ani o nowej pracy:

Gratuluję sukcesów Gratulacje Aniu! ;)))) Wspaniala wiadomosc. Brawo ????

Cieszycie się, że przed Anną Lewandowską nowe wyzwanie?

Anna Lewandowska dostała nową pracę

Trenerka nie daje sobie chwili na odpoczynek

