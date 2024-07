Anna Lewandowska ukrywa brzuch przed paparazzi! Żona Roberta Lewandowskiego tuż po powrocie z krótkiego urlopu w Dubaju, przyjechała na kilka dni do Warszawy. Podczas gdy jej mąż uczestniczył w zgrupowaniu klubowym w Katarze, trenerka spędzała w stolicy Polski czas z rodziną i przyjaciółmi, ale też ciężko pracowała.

Ania uczestniczyła w sesji zdjęciowej dla marki Nike, której jest ambasadorką. Na sesji zdjęciowej pojawili się też paparazzi, którzy polowali na zdjęcie... brzucha Ani. Trenerka jednak robiła wszystko, żeby zasłonić brzuch, a do tego przechadzała się po miejscu, w którym odbyła się sesja w eskorcie osób z marki, które uczestniczyły w sesji. Ania kilka dni temu napisała na Instagramie, że fani proszą ją o to, żeby często pokazywała brzuch, ale ona nie ma takiego zamiaru. Dlaczego? Nie chce wyskakiwać z lodówki i pragnie ostatnie miesiące przed pojawieniem się na świecie jej dziecka spędzić w spokoju.

Co do mojego BRZUCHA - wielu z Was prosi o coraz częstsze pokazywanie go. Kochani, czy nie uważacie tak jak ja, że byłoby tego za dużo??? Media nie zostawią tematu, a ja wcale nie chce wyskakiwać Wam, ani sobie z lodówki (już mnie nie ma). Naturalną sprawą jest, że podczas publikowanych jakichkolwiek zdjęć będzie się pojawiał to tu, to tam. Pozwólcie, że mój brzuch pozostawię nie do oceny innym - niech sobie spokojnie rośnie - bo czy mały, czy duży, czy wąski, czy szeroki - nie ma to żadnego znaczenia! Korzystajmy ze swoich doświadczeń i wymieniajmy się nimi!, napisała Ania.