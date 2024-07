Anna Lewandowska już wiele razy udowadniała, że jej ciało jest zdrowe i niesamowicie umięśnione. Tym razem trenerka zrobiła podobnie i pokazała swoje zdjęcie w bikini na Instagramie. Jeszcze nie tak dawno niektórzy z jej fanów krytykowali ją za to, że nie ma... "sześciopaka", a skoro tak dużo ćwiczy, powinna go mieć. Ania z gracją odpowiedziała, że jest po prostu "healthy :)" i dobrze się z tym czuje. W końcu nie każdy ćwiczy po to, by ów sześciopak posiadać. Teraz Lewandowska pokazała zdjęcie, które powinno zamknąć usta wszystkim krytykującym...

Lewandowska pochwaliła się na Instagramie swoim zdjęciem w bikini. Jak waszym zdaniem się prezentuje? Bo nam się bardzo podoba ;)

Anna Lewandowska w bikini.

Instagram Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska chce być "healthy"...

... dlatego dużo ćwiczy i namawia do tego wszystkich Polaków.

Jak wam się podoba ciało Ani Lewandowskiej?