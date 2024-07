Anna Lewandowska trenuje z Marcinem Gortatem!



Anna Lewandowska konsekwentnie buduje wizerunek trenerki, dbającej o zdrowy styl życia. Inspiruje wiele kobiet w Polsce, dzięki czemu jest zapraszana do kolejnych interesujących projektów. Trenerka obecnie przygotowuje się do charytatywnego meczu koszykówki, w którym weźmie udział na zaproszenie samego Marcin Gortata. Mecz odbędzie się 19 lipca w Krakowie. Tymczasem Anna trenuje. Przygotowuje się przy boku Gortata. Zobacz też: Anna Lewandowska trenuje z Marcinem Gortatem! Mamy ZDJĘCIE

Anna na swoim profilu na Instagramie najpierw zamieściła zdjęcie, na którym widzimy, jak Marcin Gortat podnosi ją do góry, by mogła trafić piłką do kosza. Teraz pojawił się filmik, obrazujący całą sytuację. Musicie to zobaczyć! Trenerka wygląda jak kruszynka przy koszykarzu!

Czuję emocje. Trenuję z najlepszym! - mówi Anna na nagraniu.

Jak wam się podoba taki sportowy duet? Pod zdjęciem pojawił się nawet wpis:

"Co Gortat potrzymał to jego :-)"

Marcin, podnosząc Annę do kosza, złapał ją w talii, podczas kiedy obok stał Robert! Myślicie, że nie ma mu tego za złe? ;)