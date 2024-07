Anna Lewandowska pokazała na Instagramie zawartość lodówki! To, co znajduje się w środku, trochę zdziwiło internautów. Trenerka przygotowała dla swoich fanów post na blogu o tym, jak przechowywać żywność w domu. Zawartość jej lodówki miała stanowić zapowiedź tego wpisu. Na fotce widzimy jedynie warzywa i owoce. Bez wątpienia jest zdrowo i kolorowo. Fani jednak są zaskoczeni tym, co pokazała Anna Lewandowska!

Reklama

Polecamy: Jak wybrać i gdzie szukać najlepszego dietetyka online?

Anna Lewandowska pokazała zawartość lodówki

Oprócz warzyw i owoców w lodówce nie widać ani mięsa, ani wędlin. Brakuje też nabiału. Fani zaczęli podpytywać, czy Robert Lewandowski też je same owoce i warzywa?! Nie mogą uwierzyć, że sportowiec żywi się tyko produktami ze zdjęcia:

Zobacz także

Nie widzę kiełbasy :-) A gdzie miejsce na piwko dla Roberta?? :) A gdzie,, podwawelska,,? Nie uwierzę, że Robert nie ma czasami ochoty na polskiego kabanoska ????

Czy Wasza lodówka też tak wygląda?

Zobacz: Wpis Lewandowskiej wywołał burzę w sieci! Zareagował sam Robert Lewandowski! Co napisał?

Zawartość lodówki Anny Lewandowskiej

Lewandowscy bardzo dbają o dietę