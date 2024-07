1 z 8

Anna Lewandowska wzięła dzisiaj udział w nocnym biegu charytatywnym po Łazienkach Królewskich. Cykl biegów On the Run to nie tylko doskonała forma aktywności dla osób pasjonujących się sportem od wielu lat. Udział mogą brać także amatorzy, którzy chcą uczynić coś dobrego. Warunkiem uczestniczenia w nim jest wykupienie cegiełki o wartości 25 zł, a kwota ta zostanie przelana na fundację wybraną przez PGE. Trenerka wspiera takie inicjatywy, dlatego chętnie się pojawiła na wydarzeniu. Oczywiście w sportowym stroju, w kórym czuje się najlepiej. Aby było wygodnie Anna Lewandowska zdecydowała się na dopasowane legginsy, wygodne buty i odblaskową kurtkę, aby mogła być widoczna z daleka.

Zobacz: Zjawiskowa Lewandowska na wielkiej gali. Godnie reprezentowała Roberta



Na zdjęciach widać, że sportsmenka jest w swoim żywiole: