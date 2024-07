Anna Lewandowska lata helikopterem?

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w ubiegłym roku zbudowali dom na Mazurach, gdzie spędzili już święta Bożego Narodzenia, a podczas wakacji zaprosili tam grupę swoich znajomych. Wszyscy bawili się świetnie, opalali, pływali na skuterach. Jeden z tabloidów opublikował też zdjęcia z ich posiadłości w Stanclewie, na których widać jak trenerka wysiada z helikoptera z zakupami.

Napisano, że Lewandowska poleciała do miejscowości obok “po bułki”, a jej ukochany zadbał o to, żeby na terenie ich posesji powstało miejsce, gdzie może wylądować helikopter. Czy Ania rzeczywiście wybrała się helikopterem do sklepu?

- W pewnym momencie krytykowano Cię za wszystko. Że śniadanie jesz za drogie, że po bułki latacie z mężem helikopterem. “Oj tak! A to przecież nieprawda, że leciałam po bułki. Ja nie jem pieczywa! Nikt nie zapytał, czy może ktoś złamał nogę i była potrzebna pomoc, nikt się nad tym nie zastanowił, tylko napisał to, co chciał…” - A złamał? “To już w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Uodporniłam się na hejt w dużej mierze dzięki mojemu mężowi, który mnie wspiera. Zna moją wartość i przypomina mi, że są ludzie tu, w Polsce, ale też za granicą, którzy szanują nas”



