Anna Lewandowska komentuje plotki o ciąży!

Plotka o ciąży Anny Lewandowskiej zelektryzowała\ polskie media. Wszystko zaczęło się od słów Marcina Gortata, który na swoim Facebooku podpisał zdjęcie z trenerką: “Sexy mama Anna Lewandowska”. Pod zdjęciem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy oraz… gratulacji dla Ani! Jedni pisali, że koszykarz w niekonwencjonalny sposób poinformował o ciąży Ani, inni sugerowali, że określenie “sexy mama” oznacza w slangu po prostu atrakcyjną, seksowną kobietę i jest często używane w USA, gdzie mieszka Marcin. Kto miał rację? Zdecydowanie druga grupa! (Zobacz: Anna Lewandowska jest w ciąży?)

Fanki Ani od wczoraj pytają ją, czy jest w ciąży, dlatego trenerka w końcu postanowiła im odpowiedzieć:

“hehe, a nie wiecie, że to slang? :-) Tak się mówi. Ah te plotki, ploteczki…”, napisała na Instagramie Ania.

To jeszcze nie ten moment, ale Ania nigdy nie ukrywała, że marzy o dziecku i założeniu dużej rodziny.



“Na wszystko przyjdzie pora. Na pewno sport będzie obecny w życiu naszych dzieci, bo z własnego doświadczenia wiem, jak wiele daje i jak kształtuje charakter. Obserwując znajomych, którzy są za możni, i naprawdę trudno jest w takim domu wychować dziecko. Trzeba być bardzo czujnym, żeby nie wpaść w pułapkę kupowania, tego, że dziecko ma wszystko i na wszystko sobie może pozwolić”, mówiła Ania w wywiadzie dla “Gali”.

Na razie Ania i Robert skupiają się na karierze sportowej - on gra w piłkę nożną, ona trenuje karate i jest trenerką. Para dużo podróżuje, dlatego przy dziecko musiałaby całkowicie zmienić swój tryb życia. Kiedy się na to zdecydują? Trzeba będzie jeszcze na to poczekać.

