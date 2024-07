Reklama

Anna Lewandowska jest w ciąży?

Podczas, gdy Robert Lewandowski wraz ze swoim zespołem Bayern Monachium poleciał rozegrać kilka towarzyskich spotkań w Chinach i spotkać się ze swoimi fanami, Anna Lewandowska pojechała do Krakowa. Co tam robi? Trenerka dostała zaproszenie na mecz zorganizowany przez Marcina Gortata, który odbędzie się 19 lipca w Krakowie. "Mecz Gortat Team vs. Wojsko Polskie" to wielkie wydarzenie, w którym weźmie udział wiele gwiazd. Ania przygotowuje się do niego od kilku tygodni. (Zobacz: Anna Lewandowska trenuje z Marcinem Gortatem)

Wczoraj późnym wieczorem Marcin Gortat umieścił na swoim Facebooku zdjęcie z Anią oraz ze swoim bratem Przemkiem. Koszykarz napisał:

Dinner with my brother Przemysław Karnowski and with this sexy mama Anna Lewandowska before Sunday's game ! #bayernmunich #dcrising #gonzaga #polishgirls #rl9 — z: Przemysław Karnowski i Anna Lewandowska



Dinner with my brother Przemysław Karnowski and with this sexy mama Anna Lewandowska before Sunday's game ! #bayernmunich #dcrising #gonzaga #polishgirls #rl9

Posted by Marcin Gortat on 17 lipca 2015

Nie byłoby w tym opisie nic dziwnego, gdyby nie słowa “Sexy mama Anna Lewandowska”. Fani Marcina w komentarzach pod zdjęciem od razu wychwycili ten opis i zaczęli zastanawiać się, czy Ania jest w ciąży!

Jedni piszą, że w ten sposób Marcin podał informację o ciąży Ani, ale nie brakuje też opinii, że określenie “sexy mama” oznacza po prostu atrakcyjną, seksowną kobietę. Zatem to komplement czy niekonwencjonalny sposób na poinformowanie o ciąży? Na co stawiacie?

