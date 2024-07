Anna Lewandowska znów ostro ćwiczy, i znów swój brzuch. No cóż, ostatnio to on właśnie wywołał tyle kontrowersji... Szczególnie po informacjach niemieckich mediów, że Anna i Robert Lewandowscy spodziewają się dziecka.

Reklama

Doniesienia te okazały się nieprawdziwe, a trenerka dba o to, aby jej brzuch wciąż był płaski i idealnie wyrzeźbiony. I prezentuje go na swoim Instagramie jako dowód na to, że w ciąży nie jest.

Anna Lewandowska trenuje na Instagramie

Tym razem Anna Lewandowska zamieściła na tam filmik, na którym podciąga się zawieszona nogami do góry. Ćwiczenie to określa jako "akcję nietoperz". Zobaczcie, jak daje sobie radę!

Zobacz: Ewa Chodakowska kontra Anna Lewandowska - która jest bardziej podoba do swojej mamy?

Zobacz także

Anna Lewandowska trenuje na drążku

Anna Lewandowska dba o formę tuż przed świętami