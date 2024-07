Anna Kalczyńska wciąż dba o formę. Prowadząca Dzień Dobry TVN wraz z początkiem wiosny zdradziła, że rozpoczęła przygotowania do sezonu bikini i zamierza zrzucić łącznie 8 kilogramów, żeby dojść do wagi sprzed pierwszej ciąży, kiedy to ważyła 52 kg! Dziennikarka rozpoczęła ostre treningi i zdecydowała się na zdrową dietę.

Po kilku tygodniach okazuje się, że Anna Kalczyńska wciąż nie zapomina o ćwiczeniach. Gwiazda TVN pokazała na Instagramie zdjęcie z treningu na świeżym powietrzu.

W tym tygodniu trening nareszcie outdoor!! A jak outdoor i ćwiczenie to wiadomo..Harry zawsze przy mnie dziś mam wsparcie taki wysiłek to sama radość - napisała pod fotką Anna Kalczyńska.

Fani dziennikarki byli zachwyceni jej wyglądem. Pojawiło się wiele komentarzy dotyczących jej nienagannej figury i... seksownego stroju.

Pani Aniu na ściance powinna pani wystąpić w rym stroju .Wygląda pani jak nastka. Pani Aniu wygląda pani rewelacyjnie i bardzo sexi w tym wydaniu :) pozdrawiam Cudowna figura !

Zobaczcie, jak Anna Kalczyńska prezentuje się podczas treningu i kto jej towarzyszy! ;)

Anna Kalczyńska pokazała zdjęcie z treningu.

Gwiazda DDTVN wciąż dba o formę.