Anna Dereszowska podczas wczorajszej imprezy została uhonorowana za swoją działaność charytatywną nagrodą specjalną. Zgromadzone w Teatrze Polskim celebrytki prześcigały się w doborze kreacji. Część z nich odsłaniała nogi, inne zaś kusiły głębokimi dekoltami i odkrytymi plecami.

Dereszowska postawiła na klasyczną czerń i na pierwszy rzut oka skromny look. Długa, elegancka suknia od Macieja Zienia sprawiła, że Anna wyglądała jak prawdziwa posągowa piękność, która nie potrzebuje specjalnych ozdób, by olśnić na czerwonym dywanie. Kreację uzupełniły dodatki z salonu Apart i buty od Yves Saint Laurent.

Warto zwrócić uwagę na fryzurę Ani, która jest ambasadorką marki Palette. Główną rolę gra głęboki odcień brązu i delikatne skręty. Wśród wylakierowanych do granic możliwości fal i loków innych celebrytek, naturalny look, który wybrała Ania sprawił, że aktorka wyglądała lekko i świeżo.

Jak widać czasem mniej naprawdę znaczy więcej!

A Wy, co myślicie o kreacji Dereszowskiej?

