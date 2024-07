Zapracowana młoda mama! Na wiosnę wprowadziła się do nowego domu pod Warszawą. Ale czy ma czas, by się nim nacieszyć? Anna Dereszowska ma teraz bardzo dużo pracy: gra w teatrze "6 piętro" i na planie filmowym (w listopadzie zobaczymy ją w "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Porady na zdrady"). Do tego doszły też nowe obowiązki, które wiążą się z częstymi wyjazdami. Aktorka została prowadzącą nowego programu TVN Style „Hotele marzeń” i właśnie jest w trakcie nagrywania odcinków. Ania odwiedza z kamerą luksusowe i oryginalne hotele na świecie, m.in. w Wietnamie, Indiach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedawno została też ambasadorką marki Oriflame i dlatego jako ambasadorka marki, jeździ po Polsce na spotkania z konsultantkami tej marki.

Gdy Anna Dereszowska wyjeżdża, 8-letnią Lenką zajmuje się tata, Piotr Grabowski. A w nowym domu rządzą mężczyźni – partner aktorki Daniel Duniak i ich roczny syn Maksymilian. Ania zastrzegła sobie, że jej służbowe wyjazdy nie mogą być zbyt długie. Kiedy jedzie kręcić program dla "TVN Style" to najwyżej na tydzień. Dla niej rodzina przecież jest najważniejsza.

Ania Dereszowska pokazała zdjęcie syna na Instagramie

Anna została ambasadorką Oriflame

