Anna Dereszowska poślubi Daniela Duniaka? Aktorka w najnowszym wywiadzie zdradziła, jaki ma stosunek do małżeństwa. Będziecie zaskoczeni!

Anna Dereszowska od dłuższego czasu związana jest z młodszym od siebie partnerem, Danielem Duniakiem. Para niedawno powitała na świecie synka - Maksa. Aktorka nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa, a w rozmowie z "Panią" zdradziła, czy zdecyduje się na ślub:

Nie mam potrzeby w jakikolwiek sposób sankcjonować moją relację, i chyba już tej potrzeby nie będę miała. Jeśli partnerowi by na tym zależało, to dlaczego nie? Nie protestowałabym zbyt długo. Ale żadne z nas nie ma takiego imperatywu, nie czujemy też presji ze strony rodziny. Maks związał nas ze sobą bardziej, niż zrobiłby to ślub. On i Lenka. Ostatnio zrobiła dla Daniela ceramicznego lwa, a na odwrocie napisała: "Dla taty". Niesamowicie się tym wzruszył.