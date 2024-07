Anna Cieślak i Rafał Maserak byli jedną z najpopularniejszych par minionej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Jednak stracili szansę na zdobycie Kryształowej Kuli, gdy podczas jednego z castingów, aktorka doznała poważnej kontuzji. Co zaskakujące, Anna Cieślak wcale nie zraziła się do tańca. Wręcz przeciwnie! Gwiazda planuje kontynuować naukę i to jedynie pod czujnym okiem Rafała:

Reklama

Rafał prowadzi zajęcia w szkole tańca, na które każdy może przyjść (...) Myślę, że do nich dołącze! O kontuzji nie ma co mówić, bo noga jest już prawie zdrowa.

Czy spodziewaliście się po Ani aż takiego samozaparcia?

Zobacz także: Rafał Maserak stracił przez Annę Cieślak 75 tys. zł?

Zobacz także

Anna Cieślak i Rafał Maserak