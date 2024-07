Światło dzienne ujrzała długooczekiwana 75. edycja prestiżowego kalendarza francuskiego Vogue’a - "Because we love you". Jak co roku znalazły się w nim najbardziej rozchwytywane modelki, a wśród nich tym razem nie zabrakło naszeja pięknej Anji Rubik. Na innych zdjęciach znalazły się takie sławy świata mody jak Daria Werbowy, Raquel Zimmermann, Lara Stone, Kate Moss and Sasha Pivovarova.

Reklama

Na fotografiach autorstwa duetu Mert Alas&Marcus Piggott, Maria Sorrentiego, Inez & Vinoodh królują nagość i odważne pozy seksownych modelek. Na razie jest to pierwsza część kalendarza. Na drugą musimy poczekać do czerwca bieżącego roku.

Reklama

Tak prezentują się pozostałe modelki w najnowszym kalendarzu Vogue Paris 2013 (cz. 1):