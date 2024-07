U Anji Rubik bez zmian - sukces goni sukces. Do pokaźnej kolekcji prestiżowych okładek, gwiazda właśnie może dodać kolejną. Tym razem modelka zapozowała dla najpoważniejszego tureckiego tytułu modowego - "Vogue Turkiye". Ubrana w kreacje od Balmain, pozuje przed obiektywem Cuneyt Akeroglu. Specjalnością cenionego w Turcji fotografa są portretowe zdjęcia, dlatego tak zaprezentowana została właśnie Rubik.

Reklama

Co ciekawe, Anja nie występuje na okładce jako anonimowa modelka, ale jest podpisana z imienia i nazwiska - jak na gwiazdę przystało! Tytuł "Prowokująca Anja Rubik" jest zapowiedzią materiału o Anji w środku numeru. Również na oficjalnej tureckiej stronie pisma przygotowano zbliżenia ze stylizacji naszej dumy. To kolejny dowód na to, że sława Anji jest na świecie coraz większa i że modelka zapewnia sobie właśnie miejsce w historii mody. Bo która z polskich modelek, albo która z modelek w ogóle, doczekała się publikacji o sobie i swoim domu w najważniejszym i najbardziej prestiżowym magazynie na świecie, amerykańskim "Vogue'u"?

Zobacz: Anna Wintour pokazała nowojorski apartament Anji Rubik

Reklama

Anja Rubik pokazała mieszkanie w nowym numerze amerykańskiej edycji "Vogue":