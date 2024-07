Anita Sokołowska w rozmowie z Party.pl zdradziła z kim nawiązała bardzo bliskie relacje z programie "Top Chef". Okazuje się, że gwiazda serialu "Przyjaciółki" na planie kulinarnego show, nawiązała nić porozumienia z Edytą Pazurą. Aktorka przed naszą kamerą przyznała, że razem z żoną Cezarego Pazury potrafiła przegadać cały dzień i świetnie czuły się w swoim towarzystwie.

Czy Anita Sokołowska znalazła nową przyjaciółkę?

Myśmy się bardzo z Edytą polubiły, mamy bardzo dużo wspólnych tematów, bardzo intensywnie rozmawiałyśmy, bo oprócz gotowania my dużo czasu spędzamy ze sobą na planie "Top Chefa". To jest tak, że to są takie wybory intuicyjne jak nagle człowiek łapie się na myśli, że przegadał z tą osobą, czy spędził cały dzień i cały czas było fajnie i cały czas były żarty i jakaś fajna, uczciwa rozmowa to jakby nie trzeba tego określać przyjaźnią. Tylko to po prostu jest fajna relacja, która się między nami nawiązała.