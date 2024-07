Ania Wyszkoni wraca z nową piosenką! W sieci właśnie pojawił się klip do utworu "Oszukać los" zapowiadający nowy album artystki, który ukaże się już w lutym 2017 roku. Wokalistka przyznała, że singiel powstał w jednym z najtrudniejszych momentów w jej życiu. Czy Ania Wyszkoni mówi o chorobie, którą pokonała jakiś czas temu?

Ania Wyszkoni podczas jubileuszu w Sopocie przyznała, że pokonała ciężką chorobę. Artystka nie chciała zdradzać jednak żadnych szczegółów - w trosce o dobro swojej rodziny. Teraz wraca na scenę - silniejsza! I o tym właśnie jest jej nowy utwór:

To mój osobisty pamiętnik pierwszej połowy tego roku, kiedy w moim życiu nastąpił pewien znaczący przełom. Słowa tego utworu napisałam w jednym z najtrudniejszych momentów mojego życia. Unikam dosłowności, więc z piosenki bezpośrednio nie można wywnioskować czego dotyczy, ale moi fani oraz wnikliwi obserwatorzy łatwo połączą pewne fakty… Zawsze żyłam szybko, intensywnie, jednak to, co spotkało mnie w tym roku, spowodowało, że spojrzałam na świat z innej perspektywy i zaczęłam doceniać nieco inne wartości. Postanowiłam również zrobić więcej dla samej siebie. "Zaczynam jeszcze raz, całkiem nowa, jestem silna, zdobędę świat…" – te słowa wyrzuciłam z siebie zupełnie naturalnie, tak jak wszystkie złe wspomnienia. Pokonałam w życiu poważną przeszkodę, jestem pełna nowej energii i taka też będzie moja nowa płyta. - mówi Ania Wyszkoni.