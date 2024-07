Ania Lewandowska dalej prężnie reklamuje swoje produkty Foods by Ann. Sprzedaje je na stronie internetowej oraz w niektórych polskich supermarketach. Trenerka dba o dobrą reklamę głównie z internecie, dlatego co chwilę wrzuca nowe zdjęcia reklamowe na Instagram i na Facebooka. Tak też zrobiła i tym razem. Zdjęcie opublikowane przez Lewandowską na portalu społecznościowym bardzo przypadło do gustu jej fanom, większość stwierdziła, że Ania wyszła na nim pięknie, jednak niektórzy z nich stwierdzili, że Lewandowska nieco przeszarżowała z Photoshopem...

Nie żebym się czepiała ale w ogóle nie podobna do siebie, photoshop pełna parą. Troche za duzo photoshop-u.... Photoshopy sie grzaly przy przerobkach Jakos na żywo tak nie wyglądasz .... - napisali pod zdjęciem Ani fani.

Ania rzeczywiście przesadziła z Photoshopem? Porównajcie zdjęcia Lewandowskiej obrabiane w Photoshopie i te, na których nie widać ingerencji grafika. Widać różnicę?

Zobacz też: Anna Lewandowska zdradza swoje plany na przyszłość... prosto z małżeńskiej sypialni!

Ania Lewandowska przesadziła z Photoshopem?

Tak Ania wygląda bez obróbki graficznej. Lepiej?

Ania naprawdę przesadziła z Photoshopem?