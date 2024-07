Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik szuka żony są rodzicami małego Jasia. Chłopiec urodził się w grudniu. Ostatnio na profilu Grzegorza pojawiło się nowe zdjęcie całej rodzinki z weekendowego wyjazdu do Karpacza.

Na fotografii widać rolnika i jego ukochaną, która karmi dziecko butelką. Od razu pokazały się komentarze, że powinna karmić tak małe dziecko piersią, a nie butelką.

karmienie piersią to obowiązek matki! nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie karmić dzieci w taki sposób!!!!!! to nasz obowiązek. jak pani nie wstyd!. - napisała jedna z internautek pod zdjęciem Grxegorza z rodziną.

Na szczęście od razu posypała się lawina komentarzy broniących Anię i inne mamy.

- To ze karmi butelką nie znaczy że nie karmi piersią:)) sama karmie piersią ale jak wiem że nie będę miała jak nakarmić to zabieram odciągnięte w butelce więc to nie musi oznaczać że nie karmi:))

- To tylko i wyłącznie sprawa mamy czym karmi, ważne że dziecko najedzone i zdrowe. Nigdy nie rozumiałam i nie rozumiem dlaczego Polacy wtracaja się do spraw i problemów innych osób, a swoich nie widzą pod własnym nosem! Rodziców i dzieciątko pozdrawiam.

- Dużo ludzi ze względu na oszczędność karmi piersią. Nie przejmujcie się tymi żałosnymi opiniami zdesperowanych, zdruzgotanych i zazdrosnych matek