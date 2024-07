Angelina Jolie i Brad Pitt spotkali się pierwszy raz od rozstania prywatnie! Nie było to spotkanie na sali sądowej ani w towarzystwie prawników. Jak podaje magazyn "Life&Style" wpływ na to miał ostatni wywiad Brada Pitta dla magazynu "GQ". Aktor przyznał się w nim do alkoholizmu i do tego, że bardzo mocno przeżył rozstanie z aktorką. Po tym wszystkim Angelina Jolie zgodziła się spotkać z byłym partnerem.

Angelina Jolie i Brad Pitt spotkali się

Po wielu miesiącach rozłąki Angelina Jolie i Brad Pitt wyszli wspólnie na kolację. Według doniesień magazynu para świetnie się ze sobą bawiła. Aktorka podobno na tyle miło spędziła czas, że postanowiła zadzwonić do Brada Pitt z podziękowaniami i rozmawiali ze sobą przez kolejne kilka godzin! Podobno w ten sposób odżyły w nich uczucia, którymi pałali do siebie na początku znajomości.

Coś czujemy jednak, że spekulacje magazynu są jednak sporo na wyrost, ale cóż... Wciąż mamy nadzieję, że Angie i Brad jeszcze do siebie wrócą.

Angelina Jolie i Brad Pitt spotkali się na kolacji.

Podobno w aktorach odżyły stare uczucia!

