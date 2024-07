Angelina Jolie i Brad Pitt doszli do porozumienia w sprawie wychowywania dzieci! Aktorka i aktor poszli na terapię, która ma im pomóc. Para ustaliła również tymczasowe zasady opieki nd sześciorgiem ich dzieci. Jak podaje serwis TMZ.com Brad Pitt może widywać dzieci tylko na monitorowanych wizytach. Angelina Jolie natomiast jest osobą, która sprawuje opiekę nad pociechami na co dzień. Dodatkowo to psycholog decyduje gdzie i kiedy odbywać się będą wizyty aktora z dzieciakami. Dopóki para nie dojdzie do porozumienia albo sąd nie ustali innych warunków - tak będzie musiało pozostać.

Reklama

Angelina Jolie chce zamieszkać w Londynie

To jednak nie koniec nowości z życia Angeliny Jolie i Brada Pitta. Okazuje się, że gwiazda ma zamiar wyjechać do Londynu i zamieszkać tam na stałe. Według portalu TMZ.com chce się tam realizować i zdobyć wysoką pozycję w ONZ. Już od kilku lat aktorka mocno zaangażowana jest w politykę i pomaga najuboższym oraz podkreśla to, jak ważny jest dla niej pokój na świecie. Po wyjściu na jaw informacji o rozwodzie Brangeliny pojawiły się spekulacje, że w otoczeniu Angeliny Jolie są dwie kobiety, które namawiają ją do tego, aby zrobiła karierę polityczną jako Sekretarz Generalny ONZ. Podobno pomóc ma jej w tym rozwód z Bradem Pittem i udowodnienie, że nie nadaje się on na ojca. Czy jej to się uda? Zobaczymy wkrótce.

Zobacz: Angelina Jolie zdradzała Brada Pitta?! "Jest zakochana w innym mężczyźnie" NOWE FAKTY o rozwodzie dekady!​

Zobacz także

Angelina Jolie i Brad Pitt doszli do porozumienia w sprawie dzieci

Eastnews

Angelina Jolie chce wyjechać do Londynu i zrobić karierę w ONZ.

Reklama