Stefano Terrazzino i Aneta Zając poznali się na planie pierwszej polsatowskiej edycji Tańca z Gwiazdami. Tancerz doprowadził aktorkę do zwycięstwa, a prasa rozpisywała się o ich romansie. Podobnie było z Agnieszką Sienkiewicz, z którą występował w drugiej odsłonie. Przypomnijmy: Sienkiewicz i Terrazzino parą nie tylko na parkiecie. Przyszli razem na wielką imprezę

Reklama

Sam tancerz do tej pory nie dementował plotek na temat swoich rzekomych romansów. Nie bacząc na plotki i spekulacje, na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie z Anetą ze wspólne spędzonych Walentynek. Para pojawiła się na pokazie tanecznym, co było doskonałą okazją dla Zając do powrotu do tańca. Jak widać ich przyjaźń nie zakończyła się wraz z końcem "Tańca z Gwiazdami". Teraz pozostaje nam czekać na udział Stefan w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Czy będzie mógł liczyć na wsparcie Anety?

Zobacz: Aneta Zając nie dostała pieniędzy za wygraną w "TzG"? Sprawa trafiła do sądu

Zobacz także

Reklama

Aneta Zając i Stefano Terrazzino w TzG: