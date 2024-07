Andziaks pokochały tysiące internautów - jej szczerość, naturalność i filmy pełne dobrego humoru sprawiły, że jest jedną z najbardziej lubianych polskich Influencerek. Nic więc dziwnego, że to właśnie między innymi Andziaks jest nominowana do naszego plebiscytu na Gwiazdę Party Young 2022 (spieszcie się z oddawaniem głosów, bo głosowanie kończy się już 22 maja o 23:59!). Fani uwielbiają śledzić jej losy, a teraz przyglądają się życiu Youtuberki z jeszcze większą uwagą, bo lada moment Angelika Zając wychodzi za mąż.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Andziaks, która zdradziła nam co nieco na temat przygotowań do wielkiego dnia. Jak się okazało, w wyniku natłoku obowiązków nie wszystko jest jeszcze dopięte!

- Mało "klepnęliśmy". [...] Bardzo dużo rzeczy się teraz dzieje, o których nie możemy mówić - niebawem się dowiecie, ale to po prostu to nam tyle czasu pochłania, że jakoś tak zapominamy... Cały czas nasza wedding planner mówi "wybierzcie już w końcu fotografa, kamerzystę, to tamto", a my cały czas o tym zapominamy, tak więc trochę jesteśmy w plecy z pewnymi rzeczami... - przyznała przed naszą kamerą Angelika Zając.