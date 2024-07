1 z 7

Andrzej Piaseczny wrócił niedawno na tapetę w prasie bulwarowej, ale bynajmniej nie z własnej woli. Głośny wywiad Michała Piróga i jego autobiografia ożywiły plotki o romansie tej dwójki i wielkiej miłości, która miała połączyć gwiazdorów przed laty. Wokalista nie zdecydował się jednak na jakikolwiek komentarz w tej sprawie. Przypomnijmy: Piróg zdradził powód chłodnej relacji z Piaskiem. To dlatego ma do niego żal

W sobotni poranek Piasek odwiedził studio "Dzień Dobry TVN". Być może to kwestia bardzo wczesnej pory, ale Andrzej nie prezentował się najlepiej. Czy to ostatnie, zapewne mocno stresujące, doniesienia medialne tak wpłynęły na jego formę? Nie nam to wyrokować, choć Piaseczny skończył w tym roku już 43 lata i ciężko wymagać od niego, aby wyglądał wciąż tak, jak za czasów swojej największej świetności.

Zobaczcie Piaska w drodze do "DDTVN":