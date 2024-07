1 z 10

Kinga Duda i Andrzej Duda w drodze do kościoła

Prezydent Andrzej Duda z córką zostali przyłapani przez fotoreporterów w drodze do kościoła. To była wyjątkowa okazja, bo Kingę Dudę rzadko widujemy na oficjalnych wydarzeniach. 21-letnia studentka prawa stara się unikać mediów. Jednak w Wielką Sobotę razem z ojcem wybrała się do jednego z krakowskich kościołów, by zgodnie z tradycją, poświęcić wielkanocne pokarmy. Andrzejowi Dudzie i jego córce tego dnia towarzyszył ojciec prezydenta - Jan. Zabrakło Pierwszej Damy. Czyżby Agata Duda kończyła przygotowywanie wielkanocnych smakołyków? ;)

