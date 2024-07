1 z 11

Andrzej Chyra bardzo angażuje się w rolę taty. Jego synek ma dwa latka i widać, że jest bardzo żywym dzieckiem. Aktor biega za nim, pilnuje, żeby nic sobie nie zrobił, choć - jak to z dzieckiem - nie da się upilnować do końca... Na zdjęciach widać, że gdy mały się przewrócił na rowerku, tata szybko zareagował i chłopiec nawet nie zaczął płakać, tylko pojechał dalej. Potem do rodziny dołączyła mama, Paulina Jaroszewska.

Andrzej Chyra ma 53 lata i dość późno został ojcem.

Wielkim miłośnikiem dzieci nigdy nie byłem i się nim nagle nie stałem, ale własne dziecko jest czymś zupełnie innym. To nie jest kwestia oczekiwania, że relacja będzie ci coś w łatwy sposób dawać. To jest zupełnie inny rejon, jakiś instynkt, gen, poczucie wspólności. I nic więcej o tym nie powiem - aktor przyznał kilka miesięcy temu w rozmowie z magazynem Grazia.

Zobaczcie w galerii jak wyrósł synek Andrzeja Chyry! Widać, że razem z Pauliną Jaroszewską tworzą szczęśliwą rodzinę!

