Stało się! Prezenter żegna się z Telewizją Polską. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Aleksander Sikora postanowił potwierdzić smutne doniesienia. Gwiazda "Pytania na śniadanie" ma już "plan B"?

Aleksander Sikora oficjalnie zwolniony z TVP

Aleksander Sikora był jednym z najulubieńszych prowadzących "Pytania na śniadanie" i "The Voice of Poland". Wspólnie z Małgorzatą Tomaszewską prowadzili niejednokrotnie "Sylwestra Marzeń z Dwójką", a nawet wystąpił w programie tanecznym "Dance Dance Dance". Teraz jednak jego kariera w TVP dobiegła końca, co potwierdził w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Ponadto właśnie dodał wzruszający wpis na swój Instagram, w którym postanowił podziękować widzom:

Zakończyła się moja współpraca z Telewizją Polską. Telewizją, w której spełniły się moje najskrytsze marzenia, dojrzałem zawodowo, poznałem wspaniałych i wybitnych w swoim fachu ludzi, nawiązałem przyjaźnie, odwiedziłem miejsca, gdzie nie sięgała nawet moja wyobraźnia i co najważniejsze -Telewizją, w której byłem DZIĘKI WAM DRODZY WIDZOWIE! Tak, zgadza się, jesteście najlepsi. Za każde wspólne wczoraj, dziś i jutro, po prostu, z całego DZIĘKUJĘ! - napisał Aleksander Sikora.

Na szczęście Aleksander Sikora postanowił uspokoić fanów i dał do zrozumienia, że nie kończy swojej kariery prezentera telewizyjnego.

I jak to się mówi, będąc na szklanym ekranie?Do zobaczenia! - napisał na koniec Sikora.

Fani nie mogą uwierzyć, że Telewizja Polska postanowiła podziękować Sikorze za współpracę. W komentarzach pojawiła się burza i ogromne wsparcie dla prezentera.

Jesteś jednym z najzdolniejszych Prowadzących młodego pokolenia! Trzymam kciuki

Jesteś super prowadzącym. Bardzo brakuje Ciebie i Gosi w Pytaniu na śniadanie i całej starej ekipy. Trzymam kciuki za dalszą karierę. Powodzenia Olku

Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Jesteś wybitnym dziennikarzem! - piszą fani.

Będziecie tęsknić za Aleksandrem Sikorą?

