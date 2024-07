Sezon ogórkowy pełen jest doniesień na temat nowych romansów. Ostatnio głośno było o Annie Marii Jopek spotykającej się ponoć z Krzysztofem Herdzinem, muzykiem ze swojego zespołu, a także Agnieszce Szulim, która żywi uczucia do Macieja Żakowskiego. Zobacz: Szulim i Żakowski są parą! I to wcale nie krótko...

Dziś "Rewia" donosi, że ku sobie mają się Alicja Bachleda-Curuś i Sebastian Karpiel-Bułecka. Para zna się od kilku lat, jednak dopiero w ciągu ostatnich miesięcy zaczęło pomiędzy nimi bardziej iskrzyć.

- Starają się ukrywać ten związek, ale to coś poważnego. Ostatnio spacerującą parę widziano na tatrzańskich szlakach i na Krupówkach. Szli trzymając się za ręce. On niósł ''''''''''''''''''''''''''''''''na barana'''''''''''''''''''''''''''''''' małego Henry''''''''''''''''''''''''''''''''ego Tadeusza i co jakiś czas przytulał Alicję - opowiada informatorka "Rewii".